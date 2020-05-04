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أول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد إعلان زواجها مع أحمد العوضي

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وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
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أحمد عادل شعبان

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ياسمين عبد العزيز

احمد العوضى

في أعقاب إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز زواجها ، فضلا عن إعلان الفنان أحمد العوضي زواجه في نفس التوقيت ، وسط تقارير إعلامية تفيد بزواجهما سويا ، كان للفنان وائل عبد العزيز - شقيق ياسمين - رأيا آخر .

و وجه "عبد العزيز" رسالة مبطنة فيما يبدو لأحمد العوضي قائلا: بص هقولك طريق اسهل بكتير من الي انت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لان التمثيل مش حواجب وعين مبرقه ونبره صوت وحده في كل الأدوار .

وأضاف: خد ورشه تمثيل واقرا كتاب لغه الجسد وشويه في علم النفس وده الطريق الوحيد انك تتعلم حاجه بدل ما انت قارف ولاد الناس وبتركب علي رقبتهم عشان توصل .. صدقني دي نصيحه عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس ... فكر واعمل الي بقولك عليه .

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