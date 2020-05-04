مشاجرة قوية بين إبراهيم سعيد ومرتضى منصور على الهواء: ايه سخن دي؟

04 مايو 2020 - 07:12 ص

اندلعت مشادة قوية بين مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - وإبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - على الهواء مباشرة .



وقال "مرتضى" سعيد في البرنامج إنه من أسباب فوز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك سنة 2005 بعد أن تعاقد معه.



و رد "مرتضى" في مداخلة هاتفية قائلا: عيب لما تقول إنك كنت السبب في نجاح مرتضى منصور بالزمالك .. طيب مين كان السبب في نجاحي سنة 2014 ؟



ورد "سعيد" : أنا السبب في فوزك يا سيادة المستشار لإن التعاقد معايا كان صفقة مدوية.



وأضاف سعيد: مينفعش تسمع لأي شخص عايز يوقع بينا .. وأنت داخل عليا سخن .



ليرد مرتضى: ايه سخن دي.؟



