مشاجرة قوية بين إبراهيم سعيد ومرتضى منصور على الهواء: ايه سخن دي؟

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مرتضى منصور
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مرتضى منصور

ابراهيم سعيد

اندلعت مشادة قوية بين مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - وإبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - على الهواء مباشرة .

وقال "مرتضى" سعيد في البرنامج إنه من أسباب فوز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك سنة 2005 بعد أن تعاقد معه.

و رد "مرتضى" في مداخلة هاتفية قائلا: عيب لما تقول إنك كنت السبب في نجاح مرتضى منصور بالزمالك .. طيب مين كان السبب في نجاحي سنة 2014 ؟

ورد "سعيد" : أنا السبب في فوزك يا سيادة المستشار لإن التعاقد معايا كان صفقة مدوية.

وأضاف سعيد: مينفعش تسمع لأي شخص عايز يوقع بينا .. وأنت داخل عليا سخن .

ليرد مرتضى: ايه سخن دي.؟

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