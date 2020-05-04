» مرتضى منصور: لاعب الأهلي ضرب المدير الفني بالقلم على وجهه

04 مايو 2020 - 07:05 ص

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على محمود عبد المنعم "كهربا" - لاعب الأهلي - كاشفا بعض المشاكل التي حدثت له في الزمالك.





وقال "منصور" في مداخلة مع برنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق: كهربا ضرب كريستيان جروب بالقلم على وشه في التدريبات ثم أخد أبوه و راحوا يشتكوا نادي الزمالك في اتحاد الكرة.



وأضاف: ليه بتلوموا نادي الزمالك ؟ .. هو اللي هرب من الزمالك .. والنقاز هرب برضو.





