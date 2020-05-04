» نجم الأهلي يلمح إلى انتقاله إلى الزمالك: سأفكر باحترافية

أحمد عادل شعبان
كشف عمرو جمال - مهاجم نادي طلائع الجيش المعار من الأهلي - عن موقفه من الانتقال لنادي الزمالك.
وقال "جمال" في لقاء مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: حتى الآن أنا لاعب في النادي الأهلي وبالتالي ليس من حقي أن أتحدث عن فريق منافس.
وأضاف: لكن إذا لم يجدد الأهلي لي ، و تلقيت عرضا من الزمالك وقتها سوف أفكر باحترافية .
وتابع : عندما انتقلت للصفاقسي التونسي اشترط النادي الأهلي ألا ألعب لأي فريق في مصر سواه خوفا من انتقالي للزمالك.
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