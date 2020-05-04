وزير داخلية الكويت يشيد بضباطه بعد فض تجمهر المصريين: بيض الله وجوهكم

04 مايو 2020 - 05:31 ص

تحدث وزير داخلية الكويت أنس الصالح عن الأحداث التي وقعت في مساكن إيواء المصريين وفض الأمن لتجمهرهم بعد مطالبتهم بالترحيل لبلادهم.





وقال وزير الداخلية الكويتي لرجال الأمن: “اللي يبغي يهز أمننا بنوقف له واللي سويتوه اليوم أثبتوا أن الكويت ليست هينة.. بيض الله وجوهكم”.

وكانت قوات الأمن الكويتية فرقت مئات المتظاهرين المصريين يطالبون بترحيلهم إلى بلدهم في ظل تفشي وباء كورونا.



وكان مصريون طالبوا بضرورة ترحيلهم إلى بلادهم ما أدى لتدخل قوات الأمن الكويتية لفض تجمهرهم بالقنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت بحسب صحيفة القبس الكويتية.