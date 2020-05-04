» إسرائيل.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 232

04 مايو 2020 - 01:10 ص

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل، مساء الأحد، إلى 232 إثر تسجيل حالتين، فيما بلغ إجمالي المصابين 16 ألفاً و208.



ومنذ مساء السبت، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 29 إصابة بالفيروس، لتكون بذلك أقل حصيلة يومية للإصابات منذ شهر ونصف، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ووفق معطيات الوزارة، من بين المصابين، 94 في حالة وصفت بـ"الحرجة"، يخضع 76 منهم للتنفس الصناعي.

وبلغ عدد المتعافين 9 آلاف و749، وفق المصدر ذاته.

ويتزامن الإعلان عن الحصيلة الجديدة، مع العودة التدريجية لآلاف الطلاب إلى الدراسة، بعد نحو 45 يوماً على تعليقها.

وفتحت غالبية المدارس الابتدائية أبوابها، الأحد، لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث، فيما عاد طلاب الثانوية من الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى فصولهم الدراسية، إضافة إلى طلاب المدارس الخاصة.



ومن المقرر أن يعود نحو 960 ألف تلميذ إلى الدراسة، على مدى الأسبوع الجاري، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويلتزم التلاميذ بارتداء الكمامة الواقية، فيما تم تقليص الكثافة في الفصول، وتخفيض ساعات الدراسة إلى 5 ساعات يوميا.