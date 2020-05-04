» الحكومة السودانية تعلن إصابة أحد وزرائها بكورونا

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أعلنت الحكومة السودانية، مساء الأحد، إصابة وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتية، هاشم أبنعوف، بفيروس كورونا.
وقالت الحكومة، في بيان، إن نتيجة فحوصات أجريت للوزير أبنعوف، أظهرت إصابته بكورونا.
وأشارت أن أبنعوف وضع نفسه في العزل الصحي منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت مخالطته لأحد المصابين بالفيروس.
وذكرت الحكومة أن الوزير أبنعوف يواصل عمله عن بعد من داخل العزل، وحالته الصحية "جيدة".
وحتى مساء السبت، وصلت حصيلة ضحايا كورونا في السودان إلى 592 إصابة منها 41 وفاة، و52 متعافيا. -

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