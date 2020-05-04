» مدينة أمريكية تلغي إلزامية ارتداء الكمامات

04 مايو 2020 - 12:50 ص

اضطرت مدينة "ستِلواتر" الأمريكية إلى تعديل قرار يلزم بارتداء أقنعة أو كمامات في المحلات التجارية والمطاعم، بعد تلقي تهديدات بالعنف.



وذكر موقع "الحرة" الأمريكي، الأحد، أن ويا جويس عمدة المدينة التابعة لولاية "أوكلاهوما" أصدر قرارا معدلا بعد 16 ساعة فقط على إصدار الأول، وذلك استجابة لمخاوف مواطنين وأرباب أعمال، وفق بيان رسمي.

وقال المسؤول في إدارة المدينة نورمن كانيكل في بيان "في الفترة القصيرة التي بدأت في الأول من مايو/ أيار الجاري، والتي كان فيها ارتداء أغطية للوجه إلزاميا عند دخول محلات تجارية ومطاعم، تعرض عاملون في محلات (حاولوا تطبيق القرار) لتهديد بالعنف الجسدي وتعرضوا للعنف اللفظي".



وتابع كانيكل قائلاً أنه "إضافة لذلك، كان هناك تهديد واحد بالعنف باستخدام سلاح ناري.. وحدث هذا بعد ثلاث ساعات فقط على دخول القرار حيز التنفيذ".



وجاءت هذه التهديدات في وقت تثبت فيه الأدلة الطبية أن تغطية الوجه تساعد في احتواء انتشار كوفيد-19.



وأردف بيان المسؤول أنه "من المؤسف أن هؤلاء الأشخاص بينما يمارسون ما يعتقدون أنها حقوقهم يعرضون آخرين للخطر".



ويجعل التعديل ارتداء أغطية للوجه في المحلات التجارية أمرا اختياريا بدل كونه إلزاميا للزبائن، على الرغم من أنه لا يزال يوصى به بشدة.

ولا يزال العاملون في المحلات التجارية ملزمون بوضع أقنعة أو غيرها وفق القرار الذي يستمر حتى الـ31 من مايو/ أيار الجاري.



من جهتها، قالت شرطة المدينة إنها لن توقف الأفراد الذين لا يلتزمون بقرار وضع أقنعة، لكنها ستستجيب لأي شكاوى بخصوص تجمعات تضم 10 أشخاص أو أكثر، وستتعامل معهم وفق القرارات المعلنة في هذا الإطار.

وقد يواجه من ينتهكون القرارات الخاصة بالتجمعات غرامة تصل إلى 500 دولار لكل منهم، وفق موقع "ستِلْواتر برس" المحلي.

وتحتل الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، حيث تجاوزت الإصابات مليونا و184 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 178 ألفا.

