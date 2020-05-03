باكستان.. إصابات كورونا تتجاوز هذا الرقم

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أعلنت الصحة الباكستانية، الأحد، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد تجاوز 20 ألفاً، عقب تسجيل 1301 حالة جديدة.
وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع الإصابات في البلاد إلى 20 ألف و70 حالة، والوفيات إلى 457 شخص.
وبلغ عدد اختبارات كورونا التي أُجريت حتى الأحد، 203 آلاف و25، فيما تعافى 5 آلاف و114 شخصاً.
ويتصدر بنجاب قائمة الأقاليم الباكستانية الأكثر تسجيلاً للإصابات بـ 7 آلاف و494.
وسجلت باكستان أول إصابة بكورونا، يوم 26 فبراير/شباط الماضي.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و545 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 247 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و148 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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