باكستان.. إصابات كورونا تتجاوز هذا الرقم

03 مايو 2020 - 10:50 م

أعلنت الصحة الباكستانية، الأحد، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد تجاوز 20 ألفاً، عقب تسجيل 1301 حالة جديدة.



وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع الإصابات في البلاد إلى 20 ألف و70 حالة، والوفيات إلى 457 شخص.

وبلغ عدد اختبارات كورونا التي أُجريت حتى الأحد، 203 آلاف و25، فيما تعافى 5 آلاف و114 شخصاً.

ويتصدر بنجاب قائمة الأقاليم الباكستانية الأكثر تسجيلاً للإصابات بـ 7 آلاف و494.

وسجلت باكستان أول إصابة بكورونا، يوم 26 فبراير/شباط الماضي.