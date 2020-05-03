فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 24 ألفا و895

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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 24 ألفا و895 بعد تسجيل 135 حالة جديدة.
وقالت وزارة الصحة، في بيان الأحد، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 202 ألف و54 بعد تسجيل 387 حالة جديدة.
وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 50 ألفًا و784 بعد شفاء 245 شخصا.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و541 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 247 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و148 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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