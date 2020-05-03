فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 24 ألفا و895

03 مايو 2020 - 10:00 م

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 24 ألفا و895 بعد تسجيل 135 حالة جديدة.



وقالت وزارة الصحة، في بيان الأحد، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 202 ألف و54 بعد تسجيل 387 حالة جديدة.

وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 50 ألفًا و784 بعد شفاء 245 شخصا.