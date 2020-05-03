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"موسي" يكشف مخططات الإخوان لاغتيال السادات

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المصريون ـ متابعات

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آخر مخططات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية خططت لعدد من العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية بعد انتصار أكتوبر عام 1973، من بينها محاولة اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وقادة أكتوبر خلال تكريمهم عام 1974.
وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «واقعة الفنية العسكرية عام 1974 كانت أول مؤامرة ضد الدولة والقوات المسلحة، وفي عام 1977 اغتالت جماعة التكفير والهجرة بقيادة شكري مصطفى، الشيخ الذهبي، وزير الأوقاف في عهد السادات، محمد حسين الذهبي».
وأضافت «مخططات العمليات الإرهابية مستمرة حتى الآن ومش هتسيبنا، نحن نواجه الآن أشرار مرسي بعيدا عن مسميات التنظيمات الإرهابية، فجميعها تابعة للإخوان بما فيها القاعدة والظواهري والبغدادي».
وأشاد موسى بالفنان أحمد العوضي الذي يجسد دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار«عاجبني دوره جدا، بيمثل دور أحد الأشرار».

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