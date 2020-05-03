البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث موجات تسونامي بمصر

03 مايو 2020 - 11:40 م

نفى د.جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يؤثر الزلزال الذي ضرب جزر كريت، داخل البحر المتوسط، أمس السبت، على السواحل المصرية، أو وقوع تسونامى، كما تروج السوشيال ميديا، موضحاً أنه من الطبيعي فى جنوب اليونان وإيطاليا حدوث زلازل بها، ولكن مثل هذه الزلازل ليس لها أي تأثير سلبي على مصر.



وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،:" شائعات السوشيال ميديا روجوا أنه سيحدث توسنامى على الشواطئ المصرية، وهذا أمر ينافى الحقيقة تماماً ولا أساس له من الصحة".

