متحدث الصحة يكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كل دول العالم بدأت تتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومصر فى القلب منهم، وعليه فالحكومة المصرية تناشد المواطنين الاهتمام بالإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على المواطن والمجتمع بشكل عام.
وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن البعد النفسى مهم جداً فى ظل جائحة كورونا، والإصابة بالفيروس القاتل، ليس وصمة ولا شئ غير لائق، كون الجميع عرضه لذلك، وعلينا جميعاً اتباع التعليمات الطبية، من أجل تجاوز الأزمة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تعمل على إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تحويل مستشفيات الحميات إلى مستشفيات للعزل لمصابى فيروس كورونا، من خلال رفع البنية التحتية لها ومدها بالأجهزة الطبية اللازمة، وتابع:"سيكون هناك نتائج جيدة فى المستشفيات كون ذلك سوف ييسر على المرضى كثيراً".