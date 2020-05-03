متحدث الصحة يكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

03 مايو 2020 - 11:30 م

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كل دول العالم بدأت تتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومصر فى القلب منهم، وعليه فالحكومة المصرية تناشد المواطنين الاهتمام بالإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على المواطن والمجتمع بشكل عام.



وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن البعد النفسى مهم جداً فى ظل جائحة كورونا، والإصابة بالفيروس القاتل، ليس وصمة ولا شئ غير لائق، كون الجميع عرضه لذلك، وعلينا جميعاً اتباع التعليمات الطبية، من أجل تجاوز الأزمة.

