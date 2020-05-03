  • الإثنين 04 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:11 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هشام سليم

هشام سليم يفجر مفاجأة مدوية عن ابنته: تحولت لرجل

تسونامي

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث موجات تسونامي بمصر

كورونا في مصر

متحدث "الصحة" يكشف آخر تطورات كورونا في مصر

كورونا في مصر

استشاري طب نفسي يحذر من هذا الأمر الخطير

رامز جلال مجنون رسمي

طبيب نفسي يفجر مفاجأة بشأن "رامز مجنون رسمي"

مدبولي

الحكومة تعلن إجراءات عودة العمل

الطبيب

فيديو مؤثر لطبيب سوهاج قبل وفاته بـ"كورونا"

دول إفريقية تحارب كورونا بــ «الشاي المعجزة»

دول إفريقية تحارب كورونا بــ «الشاي المعجزة»

حلقة اليوم

باسم ياخور يكشف عن مبلغ ضخم يدفعه "رامز جلال" لضيوفه

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يشاركان في يوم الصلاة العالمي

بالفيديو..

متحدث "الصحة" يكشف آخر تطورات كورونا في مصر

آخر الأخبار

كورونا في مصر
كورونا في مصر
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات علاج كورونا بمصر

#

"الصحة": مصر الأولى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا

#

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

#

الصحة : ظهور كورونا في مصر أمر لا يعيبنا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كل دول العالم بدأت تتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومصر فى القلب منهم، وعليه فالحكومة المصرية تناشد المواطنين الاهتمام بالإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على المواطن والمجتمع بشكل عام.
وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن البعد النفسى مهم جداً فى ظل جائحة كورونا، والإصابة بالفيروس القاتل، ليس وصمة ولا شئ غير لائق، كون الجميع عرضه لذلك، وعلينا جميعاً اتباع التعليمات الطبية، من أجل تجاوز الأزمة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر  تعمل على إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تحويل مستشفيات الحميات إلى مستشفيات للعزل لمصابى فيروس كورونا، من خلال رفع البنية التحتية لها ومدها بالأجهزة الطبية اللازمة، وتابع:"سيكون هناك نتائج جيدة فى المستشفيات كون ذلك سوف ييسر على المرضى كثيراً".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "موسي" يكشف مخططات الإخوان لاغتيال السادات
» "نعنيع": هذا ما حدث أول صلاة تراويح فى زمن الكورونا
» "وداعًا للشيخوخة".. خبيرة طاقة تقدم هدية للمصريين
» تعرف على القاتل الصامت الذي يهدد عضلة القلب
» العين تكشف أمراض القلب وتصلب الشرايين
» الطائرات تمطر الورود على الأطباء المكافحين لكورونا
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين
» كورونا.. لا إصابات في الأردن لليوم السادس على التوالي
» رامز جلال يسخر من وصف محمد رمضان بـ«نمبر وان»
» إصابة مدرب منتخب هولندا «رونالد كومان» بأزمة قلبية
» كورونا.. انخفاض كبير في وفيات فرنسا اليوم الأحد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية