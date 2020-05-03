» "نعنيع": هذا ما حدث أول صلاة تراويح فى زمن الكورونا

03 مايو 2020 - 11:20 م

قال الشيخ أحمد نعنيع، أول قارئ لصلاة التراويح بعد بثها بإجراءات خاصة، إنه غمرته مشاعر مختلفة وجميلة، خلال أقامة صلاة التراويح الليلة بمسجد عمرو بن العاص، بمصر القديمة، والتي تمت وفق إجراءات طبية، وتابع:" وأن شاء تكون فاتحة خير لزوال هذا الفيروس والقضاء عليه تماماً".



وأضاف "نعنيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان يرتدى الماسك الخاص به، إلى جانب زجاجة كحول، خلال صلاة التراويح الليلة، وتابع:"بشرة خير أن شاء تكون بداية لممارسة العمل وإدارة عجلة العمل والإنتاج"، لافتاً إلى أن من سيؤدى صلاة التراويح غداً الاثنين.

