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تعرف على القاتل الصامت الذي يهدد عضلة القلب

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، إن الضغط يسمى القاتل الصامت لأنه قد يؤثر على عضلة القلب ، مؤكدا «الضغط مهم وحيوي ويمس حياة الكثيرين».
وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم المصريين الذين بلغ عمرهم 18 عاما قد يكون لديهم ارتفاع في ضغط الدم ولا يعرفون هذا.
وشدد على أن تناول «البرشامة» الخاصة بعلاج الضغط أساسية مدى الحياة حتى لو لم يشعر الإنسان بالصداع.

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