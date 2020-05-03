» العين تكشف أمراض القلب وتصلب الشرايين

03 مايو 2020 - 10:10 م

قال د.جمال شعبان استشاري أمراض القلب إن ملف مرض الضغط غاية في الأهمية وتوضيح تفاصيله سيساهم في إنقاذ العديد من مشاكل في الكلى وقاع العين.



وتابع شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد ، أن الضغط يؤدي إلى مشاكل في قاع العين ويحدث انفصال في شبكية العين وهو ما يستدعي عدم الإهمال في قياس مستوى الضغط وقياس ضغط قاع العين أيضا.

وأضاف قائلا «العين نافذة للقلب» وهي ليست كلمة عاطفية ولكن يظهر في العين إذا كان في تصلب شرايين أو مشاكل في القلب وفحص قاع العين يوضح أي أزمات في القلب.