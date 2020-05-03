طبيب نفسي يفجر مفاجأة بشأن "رامز مجنون رسمي"

03 مايو 2020 - 10:00 م

انتقد د.خالد صقر، أخصائي التشخيص والطب النفسي، محتوى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، موضحا أن هذا البرنامج يُجسد الشخصية السادية.



وأشار "صقر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الشخصية السادية هي الشخصية التي تتلذذ بتعذيب الأخرين، والضحك أثناء تعذيبهم.

