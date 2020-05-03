أول تعليق من المفتي في ذكرى العاشر من رمضان

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العاشر من رمضان

أول تعليق

المفتي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن ذكرى العاشر من رمضان ذكرى عبرت وما زالت في الذاكرة والوجدان المصري نحملها من جيل إلى جيل ، كشأن الإنسان المصري يحمل عبق التاريخ القديم والحديث وينشره بين الأجيال اللاحقة .

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر دولة من قديم الزمان وفيها عمق كبير تحتاج إلى من ينبش عنه ويوصله للأجيال اللاحقة حتى يحدث اعتزاز بالمصرية والوطنية والفخر بالتاريخ المصري، ومن ثم يحدث تقدم عملي وعلمي .

واستكمل، أنه يجب على الإنسان ألا يقف عند حدود الذكريات فقط بل يجب أن يبنى كما بنى هؤلاء وكأننا في خبرة متراكمة .

وأكد علام ، أنه ببركة الصيام انتصرنا على أنفسنا وانتصرنا على أعدائنا في العاشر من رمضان، وننتصر في مجالات الحياة وننتصر في ميدان الحرب والكفاح ضد الإرهاب على مستويات عديدة.

وأوضح مفتي الجمهورية، أنه بفضل الله وجنودنا البواسل من الجيش والشرطة منذ العام 2014 وحتى الآن حدث تغير جذري من تحقيق الأمن وتغير فكري والإقبال على مؤسسات الدولة.


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