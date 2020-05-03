كورونا.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 179 آخرين بالجزائر

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توفي 4 أشخاص وأصيب 179 آخرون بالجزائر بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الصحة الجزائرية إنه تم تسجيل 179 إصابة يوم الأحد، مقارنة مع 141 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4447.

كما أفادت الوزارة، بتسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، مقارنة بـ 6 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 463 وفاة، في حين تماثلت للشفاء 64 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1936.

وكانت ولاية الجزائر العاصمة، أعلنت اليوم الأحد، تعليق النشاطات التجارية التي كانت قد استأنفت مع بداية شهر رمضان.



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