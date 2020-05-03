  • الأحد 03 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدبولي

الحكومة تعلن إجراءات عودة العمل

الطبيب

فيديو مؤثر لطبيب سوهاج قبل وفاته بـ"كورونا"

دول إفريقية تحارب كورونا بــ «الشاي المعجزة»

دول إفريقية تحارب كورونا بــ «الشاي المعجزة»

حلقة اليوم

باسم ياخور يكشف عن مبلغ ضخم يدفعه "رامز جلال" لضيوفه

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يشاركان في يوم الصلاة العالمي

السعودية

هذا ما حدث لسعودي صدم سيارة واعتدى على قائدها بعسير

صورة تنشر لأول مرة عن عملية اقتحام السفارة الإيرانية بلندن

صورة تنشر لأول مرة عن عملية اقتحام السفارة الإيرانية بلندن

عطوان

الموت يفجع عبد الباري عطوان بسبب "كورونا"

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 272 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية ينفذ إعدامات في صفوف «الحرس القديم»

رامز جلال يسخر من وصف محمد رمضان بـ«نمبر وان»

آخر الأخبار

رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. هذه الفنانة ضحية رامز في حلقة اليوم

#

سر نجاة "مفيد فوزي" من مصيدة "رامز جلال "

#

رامز جلال يكشف تفاصيل برنامجه في رمضان

#

محمد رمضان يثير الجدل من جديد: "أنا مش نمبر وان"

محمد رمضان

رامز جلال

نمبر وأن

رامز مجنون

علق الإعلامي رامز جلال على وصف الفنان محمد رمضان بـ"نمبر وان" وذلك خلال حلقة اليوم من برنامجه "رامز مجنون رسمي" والذي استضاف فيها الفنان السوري باسم ياخور.

وذلك عندما سألت المذيعة أروى الفنان باسم ياخور عن رأيه في الفنان محمد رمضان، وذلك بعد عرض صورته خلال فقرات البرنامج، فرد رامز جلال "اغلط بقه عشان يجي يشقك، وعند سؤال أروى "هل الحسابات الفنية بتقول فعلا إنه نمبر وان، فرد رامز جلال "لا الحسابات البنكية اللي بتقول".

ووصف باسم ياخور الفنان أمير كرارة بالنجم الموهوب والمجتهد والذي قام بقفزات مهمة مع نفسه، في حين وصف برامج رامز جلال الخاصة بالمقالب بالمستفزة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الطائرات تمطر الورود على الأطباء المكافحين لكورونا
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين
» كورونا.. لا إصابات في الأردن لليوم السادس على التوالي
» رامز جلال يسخر من وصف محمد رمضان بـ«نمبر وان»
» إصابة مدرب منتخب هولندا «رونالد كومان» بأزمة قلبية
» كورونا.. انخفاض كبير في وفيات فرنسا اليوم الأحد
» نجم سعودي يرد على إهانة إعلامي إماراتي
» الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» صورة تنشر لأول مرة عن عملية اقتحام السفارة الإيرانية بلندن
» «أدلة هائلة» على خروج كورونا من معهد ووهان
» بريطانيا: قراصنة يحاولون سرقة أسرار لقاح كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية