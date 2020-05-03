» رامز جلال يسخر من وصف محمد رمضان بـ«نمبر وان»

علق الإعلامي رامز جلال على وصف الفنان محمد رمضان بـ"نمبر وان" وذلك خلال حلقة اليوم من برنامجه "رامز مجنون رسمي" والذي استضاف فيها الفنان السوري باسم ياخور.

وذلك عندما سألت المذيعة أروى الفنان باسم ياخور عن رأيه في الفنان محمد رمضان، وذلك بعد عرض صورته خلال فقرات البرنامج، فرد رامز جلال "اغلط بقه عشان يجي يشقك، وعند سؤال أروى "هل الحسابات الفنية بتقول فعلا إنه نمبر وان، فرد رامز جلال "لا الحسابات البنكية اللي بتقول".

ووصف باسم ياخور الفنان أمير كرارة بالنجم الموهوب والمجتهد والذي قام بقفزات مهمة مع نفسه، في حين وصف برامج رامز جلال الخاصة بالمقالب بالمستفزة.