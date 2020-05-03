دول إفريقية تحارب كورونا بــ «الشاي المعجزة»

03 مايو 2020 - 09:08 م

قال رئيس تنزانيا إنه سيرسل طائرة إلى مدغشقر لاستيراد وصفة الأعشاب التي كان قد أعلن عنها رئيس مدغشقر أندري راجولينا لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وأطلق عليها اسم "المشروب المعجزة"، طالبًا المواطنين باستخدامه لمقاومة الفيروس.





وأضاف الرئيس جون ماجوفولي متحدثًا عبر شاشة التلفزيون إنه على اتصال بالفعل مع حكومة مدغشقر، وسوف يرسل طائرة إلى مدغشقر لإحضار خليط الشاي العشبي وتجريبه.





وتابع: "أنا أتواصل مع مدغشقر، وقد تلقيت بالفعل رسالة تفيد بأنهم اكتشفوا بعض الأدوية. سنرسل طائرة لجلب الدواء حتى يتمكن التنزانيون أيضًا من الاستفادة. نحن نعمل في الحكومة ليلًا ونهارًا".





وكان رئيس مدغشقر أمر بتوزيع أكياس الشاي العشبي المسمى "كوفيد أورجانكس" المصنوع من نبات الشيح، الذي يستخدم في علاج الملاريا على سكان العاصمة.





لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا يوجد دليل على أي علاج، ونصحت الناس بعدم العلاج الذاتي.





وقالت لوفا هاسينيرينا رانورومارو، رئيسة هيئة موظفي الرئيس التنزاني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الشراب أطلق عليه اسم "كوفيد أورجانكس"، ويتم تسويقه بعد اختباره على أقل من 20 شخصًا على مدى ثلاثة أسابيع.





من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان أرسل إلى هيئة الإذاعة البريطانية إن المنظمة العالمية لا توصي "بالعلاج الذاتي للوقاية أو العلاج من (كوفيد – 19)".





وكررت تصريحات سابقة لرئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس بعدم وجود علاج لمحاربة الفيروس حتى الآن. وأضافت المنظمة أن التجارب الدولية جارية للعثور على علاج فعال.





وفي مارس، حذر المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية ومقره الولايات المتحدة من العلاجات المزعومة للفيروس، من بينها العلاجات العشبية والشاي، قائلاً إن أفضل طريقة للوقاية من العدوى هي تجنب التعرض للفيروس.





ويواجه رئيس تنزانيا، انتقادات على نطاق واسع لرد فعله على وباء كورونا، حيث شجع المواطنين على مواصلة التجمع في أماكن العبادة، بينما تفرض كثير من دول العالم الإغلاق على مواطنيها.





وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه يمكن أن يؤدي تأخر تنزانيا في تطبيق تدابير أكثر صرامة لمنع المزيد من انتشار الفيروس في البلاد إلى ارتفاع في الحالات الإيجابية.





ويوجد في البلاد 480 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس، لكن الرئيس قال إن العدد قد يكون مبالغًا فيه، وإنه يشك في مصداقية المختبر الوطني.





وأضاف أنه اختبر سرًا بعض الحيوانات والفواكه في المختبر، وأن البابايا، والسمان والماعز جاءت عيناتها إيجابية. وأشار دون أن يذكر تفاصيل إلى أن "هذا يعني أن هناك احتمالاً لحدوث أخطاء فنية أو أن هذه الماسحات المستوردة بها مشكلات".





في الأثناء، سلمت مدغشقر يوم السبت شحنة إلى غينيا - بيساو. كما غرد رئيس مدغشقر بأن المبعوث الخاص لغينيا الاستوائية حصل على شحنة من المشروب.





وطلبت جمهورية الكونغو من مدغشقر إمدادها بــ "المشروب المعجزة"، وذلك بعد طلبات مشابهة تلقتها مدغشقر من السنغال، وغينيا بيساو، وغينيا الاستوانية.





وقال وزير الاتصال الكونغولي، تيري مونجالا وعلى حسابه بموقع تويتر، إن اتصالاً مرئيًا جرى بين رئيس بلاده ديني ساسو-نجيسو، ورئيس مدغشقر أندري راجولينا، بحثا فيه مكافحة كورونا.





أكد مونجالا أن الرئيس الكونغولي أعرب عن رغبته في استيراد "كوفيد أورغانيكس"،، مشيرًا إلى أن بلاده سترسل طائرة شحن إلى مدغشقر، لاستقدام هذا "الدواء".





يأتي تزايد الطلب على "المشروب المعجزة" بعدما أعلن معهد البحوث التطبيقية في مدغشقر عن تطويره "دواء" استخلصه من نبات الشيح الذي يُستخدم في علاج الملاريا، ومن نباتات أخرى، وسمى هذا الدواء "كوفيد أورجانكس"، في إشارة إلى مواجهته فيروس (كوفيد 19) أو كورونا.





وسبق أن وصف رئيس مدغشقر، هذا الشاي العشبي بـ"المشروب المعجزة"، وحث مواطنيه على شربه، وأكد أنه يعطي مفعوله الناجع في غضون 7 أيام.





وقالت كالة الأنباء الفرنسية إن جنودًا غير مسلحين طافوا بالمنازل في عاصمة مدغشقر، ووزعوا أكياسًا من المشروب على السكان، وذلك تنفيذًا لدعوة الرئيس.





وقال راجولينا بعد حصوله على جرعة من "المشروب المعجزة": "يمكننا تغيير تاريخ العالم بأَسره. لقد تعافى شخصان إلى حد الآن بعد حصولهما على هذا العلاج".





من جانبه، قال الطبيب العسكري، الكولونيل ويلي راتوفونديريني، عبر القناة التلفزيونية الحكومية، فيما كان يوزع الجنود أكياس الشاي على السكان، إن هذا المنتج "سيعزز جهاز المناعة".



