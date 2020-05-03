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رد فعل «باسم ياخور» على مقلب «رامز جلال»

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باسم ياخور
باسم ياخور
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فتحي مجدي

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قال الفنان السوري باسم ياخور، إنه لم يكن يعلم مسبقًا بطبيعة الملقب الذي تعرض له في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "MBC مصر".

وأضاف ياخور في مقطع فيديو عبر تطبيق "انستجرام" خلال مقابلة مع الإعلامي السوري أحمد الدرع، أنه لم يعلم بالمقلب مُسبقًا، لكن بعض المؤشرات تُوحي له بالوضع، مثل الأجر العالي مُقارنة ببرنامج حواري آخر.

وتابع: "اتفاق ما في اتفاق.. لكن قلبك بيحسك إنه في شي مو طبيعي وهذا النوع من البرامج بندفع فيه أرقام أكبر بكتير من البرامج العادية كنوع من التعويض عن المقلب اللي بياكله الواحد".

واستدرك: "باختصار إنت بيكون عندك إحساسك بهذا الموضوع.. ولكن القصة ما تكون واضحة.. ما حدا بيعرف شو بيصير وأكيد ما في حدا بيعرف لوين رايحة الأمور.. يعني مثلا رامز بيعاين الناس السنة دي مع الفنانة أروى وهي اللي كانت بتواصل مع الناس على أساس إنها تستضيفهم في برنامج كشف الكذب وإنه برنامج حواري وبعدين بيطلع رامز يعمل المقلب".

واستطرد: "بس هو المقلب نفسه بغض النظر إنت بتخاف أو لا.. هو على جهاز اختبار طيارين بيقلبك وإنت رأسك كلها لتحت والدم متجمع في رأسك وعم يلف فيك وتحس إنه معدتك راح تطلع من تمك.. القصة هون إنه في شيء بيضايقك نفسيًا مو جسديًا".

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