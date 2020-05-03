شيخ الأزهر والمفتي يعزيان «العبد» في وفاة نجله

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة نجله المستشار أمير أسامة العبد.

وقال شيخ الأزهر إنه يدعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

كما تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بأحر التعازي والمواساة للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية في وفاة نجله.

وتقدمت رابطة الجامعات الإسلامية والأمانة العامة وسائر العاملين بخالص التعازى والمواساة إلى الأمين العام للرابطة فى وفاة نجله, داعين اللهَ سبحانه تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يسكنه فراديس الجنان، وأن يُعلي قدره، ويفسح له في قبره، وأن يُنوره له، وأن يُنزل عليه وعلى جميع أمواتنا الضياءَ والنور، والفرحةَ والسرور، من يومنا هذا إلى يوم النشور.