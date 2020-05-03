فيديو مؤثر لطبيب سوهاج قبل وفاته بـ"كورونا"

03 مايو 2020 - 09:03 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للدكتور ممدوح السيد مدير إسعاف سوهاج السابق، قبل وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقدم الطبيب المتوفي عدة نصائح فيما يتعلق بضرورة التوبة حتى يرفع الله "وباء كورونا"، موضحًا أن ظهور الفيروس بسبب انتشار الذنوب.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع ونال استحسان العديد من رواد مواقع التواصل.

وفاضت روح "السيد" إلى بارئها صباح الجمعة الماضي، بمستشفى حجر أبو تيج، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وتقدم مجلس نقابة الأطباء، فى بيان، بخالص الحزن والأسى لأسرته الكريمة بالتعازى الحارة داعين الله تعالى ان يتغمده فسيح جناته.





