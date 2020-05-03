صورة تنشر لأول مرة عن عملية اقتحام السفارة الإيرانية بلندن

03 مايو 2020 - 08:07 م

في 30 أبريل 1980، اقتحم ستة مسلحين مبنى السفارة الإيرانية، غرب لندن، واحتجزوا 26 شخصا لمدة ستة أيام.







وأظهرت صور جديدة نشرتها صحيفة "ذا صن" اليوم، جنودًا من قوات التدخل السريع البريطانية (SAS) ينزلون من سطح مبنى السفارة، ويدخلون من خلال النوافذ خلال عملية تحرير الرهائن في 5 مايو.







يمكن رؤية الدخان يتصاعد من مبنى السفارة، بعد أن ألقى الجنود عبوة ناسفة لتغطية دخولهم والتسبب في ارتباك المسلحين. كما يمكن رؤية الرهائن مستلقين على العشب في حديقة قريبة بعد الهروب من مبنى السفارة.





خلال العملية التي استغرقت 17 دقيقة، والمعروفة باسم عملية نمرود، أنقذ الجنود البريطانيون جميع الرهائن المتبقين باستثناء واحد، وقتلوا خمسة من المسلحين الستة.







كان المسلحون ينتمون إلى جماعة "الجبهة الثورية الديمقراطية لعربستان"، الذين عارضوا النظام الإيراني بقيادة آية الله الخميني الذي استولى على السلطة في ثورة 1979.







وطالبوا بالإفراج عن 91 سجينًا سياسيًا في إيران، وأرادوا أيضًا طائرة للهروب من بريطانيا مع الرهائن. قبل مهمة الإنقاذ، تم إطلاق سراح العديد من الرهائن مع صحفية "بي بي سي" بعد أن الذين تظاهروا بتشنجات في المعدة.







وانتهى حصار الأيام الستة عندما أعدم المسلحون، أحد الرهائن يدعى عباس لافاساني. وقتل جميع المسلحين، باستثناء واحد، بالرصاص عندما اقتحم جنود النخبة المبنى.



