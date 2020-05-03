» تعرف على ضيف «رامز مجنون» في الحلقة القادمة

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رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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أحمد سالم

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رامز مجنون رسمي

وقف برنامج رامز

الحلقة القادمة

أعلنت شبكة قنوات "Mbc "، عن ضيف حلقة اليوم لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

ويظهر الفنان السوري باسم ياخور كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.


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