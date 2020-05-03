خبراء يكشفون: جائحة كورونا ستنتهي في هذا التوقيت

توقع خبراء مختصون من جامعة مينيسوتا الأمريكية، انتهاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عامين، بحسب ما أكدته صحيفة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح الخبراء، أن الفيروس التاجي يصيب حوالي 60 أو 70% من السكان، وأوصوا بضرورة استعداد الولايات المتحدة الأمريكية، لسيناريوهات أسوأ مما هو موجود الآن، متوقعين موجة ثانية من الإصابات بالفيروس التاجي، ستأتي خلال فصلي الشتاء والخريف.

وقال مايك أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، "إن الوباء لن يتوقف حتى يصيب ما بين 60 و70% من سكان العالم، وأن التأكيدات الحالية حول انتهاء الفيروس في وقت قريب تتحدى علم الأحياء".

وأكد الباحثون أنه لا يوجد شخص محصن ضد الفيروس، ومن المرجح بقائه لفترة ما بين 18 و24 شهرا، وهي الفترة المتوقع أن تتطور مناعة البشر تدريجيًا.

وأوضح الباحثون أن هناك 3 سيناريوهات محتملة لفيروس كورونا المستجد،

السيناريو 1:

عبارة عن موجة الأولى من فيروس كورونا ربيع 2020 تليها سلسلة من الموجات الأصغر المتكررة التي تحدث خلال فصل الصيف، تستمر ما بين عام إلى عامين، ثم تتناقص تدريجيًا في وقت ما في عام 2021

السيناريو 2:

موجة أولى من Covid-19 تليها موجة أكبر في الخريف أو الشتاء وموجة أصغر أو أكثر في عام 2021، وهو ما يشبه تفشي الأنفلوانزا في عام 1918.

السيناريو 3:

هو حرق بطيء لانتقال العدوى، ونصحوا باتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على العدوى.

وقال الخبراء، أنهم متفاجئون بقرارات بعض الدول التي تسعى لرفع القيود الخاصة بالسيطرة على الفيروس المستجد، بدون ضوابط مؤكدين أن Covid 19 سوف يحصد المزيد من الأرواح، وتابع الخبراء، أن لقاح فيروس كورونا، قد لا يكون متاحًا قبل عام 2021.