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فيديو.. أسد يقتحم مدرسة بحثًا عن فريسة

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اسد يقتحم مدرسة
اسد يقتحم مدرسة
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فتحي مجدي

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اقتحم أسد صغير مدرسة ابتدائية قي إحدى قرى الهند، بحثًا عن الطعام، خلال الحظر الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
كان الأسد يبحث عن طعام داخل قرية "أونا" في منطقة "جير سومناث" بولاية جوجارات جنوب غربي البلاد يوم الأربعاء، عندما اقتحم حظيرة للماشية.

وتابع القرويون الذين أصابهم الذهول الأسد، ليجدوه مختبئًا في مدرسة ابتدائية مهجورة.

ويظهر فيديو تمت مشاركته على موقع "تويتر" الأسد يستريح على حافة سور مكسور. وقام ضباط إدارة الغابات بجلب قفص كبير لنقله إلى خارج القرية.

وقال متحدث باسم قسم الغابات لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن الأسد الذي يبلغ من العمر خمس سنوات دخل المدرسة من خلال بوابة متداعية، وكان محاصرًا في الداخل إلى أن جاهد الضباط لإنقاذه.

وأضاف: "لابد أن هذا الأسد الشاب قد جاء إلى المنطقة للصيد، حيث توجد حظيرة ماشية في مؤخرة المدرسة الابتدائية". 

وتابع: "دخل إلى حظيرة الماشية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء عندما كانت مظلمة للغاية. "لكن الناس الذين يعيشون بالقرب منها استيقظوا وبعد أن اكتشفوا الأسد، أطلقوا إنذارًا. لقد تسببت الضوضاء المفاجئة في تخويفه ولجأ بسرعة داخل مبنى المدرسة".

وتم إحضار الأسد في وقت لاحق إلى مركز جاسادار لرعاية الحيوانات قبل إطلاقه في الغابة بعد الاختبار الروتيني.
وتعد منطقة "جير سومناث" موطنًا لما يقرب من 60 أسدًا، حيث تلاحق الحيوانات المفترسة الماشية داخل الحظائر بشكل متكرر.
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/lion-spotted-resting-inside-school-21966301

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