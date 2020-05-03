«غبار القرود» ماذا يفعل داخل داخل مهبل امراة؟

03 مايو 2020 - 06:01 م

عاقبت محكمة بريطانية، امرأة بالسجن لمدة 12 شهرًا، بعد أن ضبطتها الشرطة متلبسة بحيازة المخدرات في مكان حساس من جسمها.





وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ستار"، فقد قامت "كاتي ميكين" التي تتاجر في المخدرات بتخئبة كمية من عقار الهلوسة المسمى "غبار القرود" بقيمة تصل إلى 600 جنيه إسترليني داخل المهبل، بعد أن أوقفت الشرطة سيارة مشبوهة كانت تستقلها.





واستمعت محكمة مدينة ستوك أون ترينت إلى أن "كاتي" - وهي أم لطفلين - استرعت انتباه الشرطة عندما رصدت سيارة في "هانلي" في 17 نوفمبر 2018.





وقال أوليفر وولهاوس، المدعي العام، إن رجلاً سيئ المظهر كان يميل إلى السيارة، التي كانت متوقفة في وضع الانتظار، قبل أن يهرب لدى رؤية الشرطة، التي اشتبهت في أن للأمر علاقة بتجارة المخدرات.











كانت "كاتي" في المقعد الخلفي. بجانبها كانت هناك حقيبة يد تحتوي على ستة أقراص "نيترازيبام"، قيمتها حوالي 6 جنيهات إسترلينية.





وعثرت الشرطة على عقار "غبار القرود"، وأكثر من 200 جنيه إسترليني نقدًا، وهاتفين جوالين ومجموعة من المقاييس الرقمية. وتم القبض عليها، ونقلها إلى مركز الاحتجاز.





عندما بدأت الشرطة بتفتيشها، سألتها عما إذا كان لديها أي شيء مخفي عليها.. "رفعت يدها فوق ثوبها، كانت تحمل كيسًا من المسحوق الأبيض داخل مهبلها، وكان لديها حقيبة ثانية من المسحوق الأبيض أخفتها بين فخذها باستخدام الجورب"، بحسب الادعاء.







ويباع النصف جرام من مادة (MDPHP)، المعروفة باسم غبار القرد للمتعاطين بنحو 600 جنيه استرليني. وعثر على الهاتفين اللذين تم مصادرتهما على عدد من الرسائل. التي تحمل رسائل من أشخاص يريدون شراء مخدرات.



