  • الأحد 03 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قرصنة

بريطانيا: قراصنة يحاولون سرقة أسرار لقاح كورونا

فيروس

خبراء يكشفون: جائحة كورونا ستنتهي في هذا التوقيت

القوات المسلحة

شاهد.. استبسال القوات المسلحة ضد الإرهاب في سيناء

الإفتاء

بيان من «الإفتاء»بشأن موائد الإفطار في زمن كورونا

ديانا وتشارلز

أسرار لم تكشف من قبل عن حياة الأميرة ديانا

الكويت

إجراءات حاسمة بعد إصابة مسئول كبير بـ"كورونا" في الكويت

الطيب

شيخ الأزهر: التجمعات في زمن كورونا مخالفة للقرآن والسنة

معهد ووهان

«أدلة هائلة» على خروج كورونا من معهد ووهان

السعودية

ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالسعودية

كورونا

29 ألف إصابة "كورونا" في أمريكا خلال 24 ساعة

تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

عرب وعالم

كوفيد
كوفيد
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تسجيل 241 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى الإمارات

#

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

#

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

#

تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت السلطات الصحية الإماراتية اليوم الأحد عن تسجيل 7 حالات وفاة و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 126 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 14163.

وتماثل 99 مريضا للشفاء من كورونا في الإمارات خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2763 شخصا.

وتمثل أرقام اليوم أكبر قفزة شهدتها حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الإمارات، وتتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (561 إصابة).



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعرف على ضيف «رامز مجنون» في الحلقة القادمة
» تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات
» هبوط حاد بالبورصة السعودية
» إطلاق النار على طفل أثناء ممارسة ألعاب الفيديو
» إجراءات حاسمة بعد إصابة مسئول كبير بـ"كورونا" في الكويت
» 29 ألف إصابة "كورونا" في أمريكا خلال 24 ساعة
» روسيا.. خضوع رئيس الحكومة لإشراف طبي عقب إصابته بكورونا
» ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالسعودية
» زيادة أسعار البنزين والسولار.. المالية توضح الحقيقة
» بسبب الجدل.. الإفتاء تكشف حكم الصلاة خلف المذياع؟
» تخلص من اكتئاب العزل بهذه الخطوات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:11 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية