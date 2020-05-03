روسيا.. خضوع رئيس الحكومة لإشراف طبي عقب إصابته بكورونا

أعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة الروسية، بوريس بيلياكوف، أن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية طبيعية، ويباشر عمله.

وقال بيلياكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "ميخائيل فلاديميروفيتش (ميشوستين) لا يزال تحت إشراف المتخصصين???، ومستمر في العلاج. الشعور بشكل عام طبيعي. وهو يعمل مع الوثائق ويجري بنشاط اتصالاته مع زملائه عبر الهاتف".

هذا وأعلن بيلياكوف، الخميس الماضي، أن ميشوستين، كان قد حد بالفعل من تواصله، وكان يعقد اجتماعاته عبر الإنترنت، ومع ذلك فإن كل من اتصل به شخصيا سوف يتم عزله وسيخضع لاختبار إضافي.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلووسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا.

وأبلغ رئيس الوزراء الروسي، يوم الخميس الماضي، الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا وضرورة خضوعه للعزل الصحي، واقترح ترشيح بيلووسوف، لشغل مهامه إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي وشفائه وعودته لمباشرة مهامه.



