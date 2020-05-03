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إطلاق النار على طفل أثناء ممارسة ألعاب الفيديو

قضايا وحوادث

إطلاق النار على طفل أثناء ممارسة ألعاب الفيديو
إطلاق النار على طفل أثناء ممارسة ألعاب الفيديو
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عبد القادر وحيد- متابعات

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طفل

عصابة

أطلاق النار

شرق لندن

ألعاب فيديو

في واقعة صادمة بالعاصمة البريطانية لندن تم إطلاق النار من قبل عصابة متنكرة، على طفل يمارس ألعاب الفيديو داخل غرفته، ليصاب في ذراعه.

وكانت "أب منستر" شرق العاصمة البريطانية لندن، قد شهدت واقعة إطلاق النار على صبي يبلغ من العمر 11 عاما، أثناء لعبه أحد ألعاب الفيديو فى غرفته  من قبل عصابة.

وفي تفاصيل الواقعة  تظاهرت العصابة على أنهم رجال توصيل الطلبات للمنازل، حيث فتح والد الطفل "راي لورا" الباب مساء أمس الأول لأفراد العصابة.

واعتقد الأب أنه سيستلم طردا ما، لتدخل مجموعة متنكرة فى زي سائقي توصيل الطلبات للمنازل، وصرخت فيهم أين هى الخزنة، وذهبت إلى غرفة الطفل وضربت رأسه بمنجل وإطلاق الرصاص عليه.

من جانبه صرح المتحدث باسم الشرطة، أن حالة الأب والصبي ليست خطيرة.

ولم يتم القبض على العصابة بالرغم من قيام مروحية تابعة للشرطة بالبحث طوال الليل لملاحقة أفراد العصابة.


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