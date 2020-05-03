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"الخيار".. يزيل الدهون ويقوي المناعة

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الخيار
الخيار
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متابعات- أمينة عبد العال

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الدهون

الخيار

المناعة

يعتبر الخيار من النباتات الأساسية على المائدة خاصة مع طبق السلطة، وأحيانًا كثيرة تستخدمه الفتيات في بعض الوصفات الجمالية مثل تخليص الجفون من الانتفاخ، وغيرها.

وكشف خبراء التغذية عن العديد من الفوائد التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخيار لتقوية المناعة والتخلص من الدهون الزائدة، حيث أكدوا أن الخيار يحتوي على سعرات حرارية منخفضة للغاية ونسبة عالية من الألياف يساعد علي التخسيس.

وأضاف الخبراء أن الألياف الموجودة بالخيار تحمي من الشعور بالجوع وتعالج الجفاف كما توفر فيتامين ك الذي ينظم مستويات الكالسيوم بالدم ويوفر 7% من الاحتياجات اليومية لفيتامين سي.

ونصح الخبراء بتناول مشروب الخيار المنعش مع إضافة اللفت أو الكرفس أو السبانخ بكميات متساوية ما يساعد علي الشبع وحرق الدهون أو تناوله مع سلطة الخضراوات أو شرائح حيث إن كوبا من شرائح الخيار تحتوي علي 14 سعرا حراريا فقط. 

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