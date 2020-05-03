تمر وكعك من سفير إسرائيل للصائمين فى هذه الدولة

03 مايو 2020 - 02:36 م

قام روعي روزنبليت، سفير إسرائيل في السنغال، بتمديد الطواقم الطبية بالمساعدات.

ووجّه روزنبليت رسالة تهنئة لرؤساء ووزراء خارجية السنغال وجامبيا وغينيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الصحفي الإسرائيلي شمعون أران إن هناك قرابة 900 شخص أصيبوا بالفيروس والذي توفي بسببه 9 أشخاص في هذا البلد، منوهًا بأن السفير روزنبليت قال إنه في ظل انتشار كورونا تناول المسلمون وجبات الإفطار في منازلهم، حيث قدم للطواقم الطبية في داكار مساعدات طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ضمنها كمامات واقية من الفيروس ومطهرات كحولية.

ومنح السفير الإسرائيلي سكان من أحياء فقيرة في داكار هدايا من التمر والكعك الخاصة لتناولها في وجبات الإفطار بمناسبة شهر رمضان.