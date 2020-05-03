  • الأحد 03 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عشرات الجثث تصل لدولة إسلامية من إيران.. ما الأمر

عشرات الجثث تصل لدولة إسلامية من إيران.. ما الأمر

القوات المسلحة

استشهاد وإصابة 15 من أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء

محمود الخطيب

بعد ساعات.. الأهلي يعلن قراره بشأن الدوري

روعي روزنبليت سفير اسرائيل في السنغال

تمر وكعك من سفير إسرائيل للصائمين فى هذه الدولة

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة مقتل إرهابيين بسيناء في مواجهة مع الجيش

ساويرس

"كل واحد حر".. ساويرس يكسر قرار الحظر بتصرف جريء

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: التوكل على الله خطأ في هذه الحالة

لميس الحديدي

الحديدي تبكي على الهواء: نريد أن نعيش أحرارا

الدبابير العملاقة الآسيوية

لدغات سامة.. وباء جديد يضرب الولايات المتحدة

الشيخ خالد الجندي

الجندي لـ"وزير الأوقاف": أتحفتنا يا معالي الوزير

تمر وكعك من سفير إسرائيل للصائمين فى هذه الدولة

الحياة السياسية

روعي روزنبليت سفير اسرائيل في السنغال
روعي روزنبليت سفير اسرائيل في السنغال
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

كورونا ينقذ جميلات هذه الدولة من الجلد بالكرباج

#

إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"

#

عقوبة صارمة لمن يقترب من الآخرين في هذه الدولة

#

برلماني عن فض المنازعات الضريبية: يساهم في حصول الدولة على حقوقها

السنغال

الصائمين

سفير إسرائيل

روزنبليت

قام روعي روزنبليت، سفير إسرائيل في السنغال، بتمديد الطواقم الطبية بالمساعدات.

ووجّه روزنبليت رسالة تهنئة لرؤساء ووزراء خارجية السنغال وجامبيا وغينيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الصحفي الإسرائيلي شمعون أران إن هناك قرابة 900 شخص أصيبوا بالفيروس والذي توفي بسببه 9 أشخاص في هذا البلد، منوهًا بأن السفير روزنبليت قال إنه في ظل انتشار كورونا تناول المسلمون وجبات الإفطار في منازلهم، حيث قدم للطواقم الطبية في داكار مساعدات طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ضمنها كمامات واقية من الفيروس ومطهرات كحولية.

ومنح السفير الإسرائيلي سكان من أحياء فقيرة في داكار هدايا من التمر والكعك الخاصة لتناولها في وجبات الإفطار بمناسبة شهر رمضان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب الجدل.. الإفتاء تكشف حكم الصلاة خلف المذياع؟
» إطلاق النار على طفل أثناء ممارسة ألعاب الفيديو
» تخلص من اكتئاب العزل بهذه الخطوات
» زوزو نبيل.. برعت في أدوار الشر ورحلت بهذا المرض
» البيئة لمواطنين: الموضوع هيكلفكم 200 جنيه
» تعرف على موعد وجنازة شقيق الفنان تامر شلتوت
» زيادة أسعار البنزين والسولار.. المالية توضح الحقيقة
» رسالة مؤثرة من "نصير" لأمهات شهداء بئر العبد
» قبطي يصوم رمضان 7 سنوات حتى تدمير خط بارليف
» إيطاليا تعتزم إلغاء الدوري بسبب "كورونا"
» تشتري طائرة مهجورة وتحولها لمنزل باسم ترامب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية