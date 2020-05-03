استشهاد وإصابة 15 من أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء

03 مايو 2020 - 02:24 م

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، استشهاد 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية علي يد للقوات المسلحة المصرية بشمال سيناء.

وكشف المتحدث العسكري في بيان له منذ قليل، عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية في شمال ووسط سيناء، أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا، مؤكدا أنه ضبط بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير.

ويأتي ذلك استكمالاً للأعمال البطولية التي يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في سيناء والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية.