  • الأحد 03 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عشرات الجثث تصل لدولة إسلامية من إيران.. ما الأمر

عشرات الجثث تصل لدولة إسلامية من إيران.. ما الأمر

القوات المسلحة

استشهاد وإصابة 15 من أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء

محمود الخطيب

بعد ساعات.. الأهلي يعلن قراره بشأن الدوري

روعي روزنبليت سفير اسرائيل في السنغال

تمر وكعك من سفير إسرائيل للصائمين فى هذه الدولة

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة مقتل إرهابيين بسيناء في مواجهة مع الجيش

ساويرس

"كل واحد حر".. ساويرس يكسر قرار الحظر بتصرف جريء

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: التوكل على الله خطأ في هذه الحالة

لميس الحديدي

الحديدي تبكي على الهواء: نريد أن نعيش أحرارا

الدبابير العملاقة الآسيوية

لدغات سامة.. وباء جديد يضرب الولايات المتحدة

الشيخ خالد الجندي

الجندي لـ"وزير الأوقاف": أتحفتنا يا معالي الوزير

استشهاد وإصابة 15 من أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء

قضايا وحوادث

القوات المسلحة
القوات المسلحة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

النواب: القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية ضد عناصر "داعش "الإرهابية

#

وزير المالية: التاريخ يسجل بطولات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الصحي

#

القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة للوقاية من "كورونا"

#

القوات المسلحة تنعي مبارك: "رحل أحد أبطال أكتوبر"

الإرهاب

سيناء

المتحدث العسكرى

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، استشهاد 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية علي يد للقوات المسلحة المصرية بشمال سيناء.

وكشف المتحدث العسكري في بيان له منذ قليل، عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية في شمال ووسط سيناء، أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا، مؤكدا أنه ضبط بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير.

ويأتي ذلك استكمالاً للأعمال البطولية التي يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في سيناء والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب الجدل.. الإفتاء تكشف حكم الصلاة خلف المذياع؟
» إطلاق النار على طفل أثناء ممارسة ألعاب الفيديو
» تخلص من اكتئاب العزل بهذه الخطوات
» زوزو نبيل.. برعت في أدوار الشر ورحلت بهذا المرض
» البيئة لمواطنين: الموضوع هيكلفكم 200 جنيه
» تعرف على موعد وجنازة شقيق الفنان تامر شلتوت
» زيادة أسعار البنزين والسولار.. المالية توضح الحقيقة
» رسالة مؤثرة من "نصير" لأمهات شهداء بئر العبد
» قبطي يصوم رمضان 7 سنوات حتى تدمير خط بارليف
» إيطاليا تعتزم إلغاء الدوري بسبب "كورونا"
» تشتري طائرة مهجورة وتحولها لمنزل باسم ترامب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية