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تخلص من اكتئاب العزل بهذه الخطوات

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متابعات- أمينة عبد العال

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الرياضة

كورونا

الاكتئاب

العزل

بالرغم من أن الهلع الأكبر حاليا هو الإصابة بفيروس"كورونا" المستجد إلا أن هناك مخاوف من إصابة الأشخاص بالاكتئاب بسبب العزلة وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة أو النشاطات الاجتماعية.

ويعرض التقرير التالي العديد من الخطوات التي من الممكن أن تجنب الأشخاص الإصابة بالاكتئاب.

ومن أهم الخطوات التي نصح بها الأطباء النفسيون:

1-  ممارسة الرياضة لأنها تساعد على رفع الروح المعنوية

2-  تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ وأخذ قسط كاف من النوم

3-  تخصيص وقت لممارسة الهوايات ومن الأفضل تنظيم جدول للأعمال اليومية

4-   تناول الطعام الصحي والمتوازن

5-   الابتعاد عن الوجبات السريعة وتقليل الكافيين

6-  الابتعاد عن التدخين والسجائر الإلكترونية التي تقلل المناعة

7-   تجنب الأجهزة الإلكترونية المختلفة قبل النوم علي الأقل بنصف ساعة

8-  الاسترخاء والتنفس العميق.


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