الحديدي تبكي على الهواء.. السبب مهم

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العربية الحدث

كورونا

بئر العبد

الحديدي

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، واجب العزاء لأسر شهداء بئر العبد، قائلة: "المواجهة ليست مع كورونا فقط لكن المواجهة مستمرة رغم كل شيء ضد الإرهاب".

وأضافت "الحديدي" عبر برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث": "مصر فقدت 10 من خيرة رجال مصر في سيناء، وأسر الشهداء لم يبكوا وحدهم ذويهم بل بكت مصر كلها على فقدان أبنائها".

وتابعت: "نحن نريد أن نعيش أحراراً بعيداً عن حكم ديني دموي، معركتنا مع الإرهاب لن تزيدنا إلا إصراراً على الحق وستنتهي بالنصر لا محالة".

وواصلت حديثها باكية: "رحم الله الشهداء وألهم ذويهم الصبر والسلوان، أما القصاص فهو أت لا محالة لأننا متعودناش نسيب حق ولادنا ولدينا ثقة ويقين أن القصاص قادم"

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