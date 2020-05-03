الحديدي تبكي على الهواء.. السبب مهم

03 مايو 2020 - 01:02 م

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، واجب العزاء لأسر شهداء بئر العبد، قائلة: "المواجهة ليست مع كورونا فقط لكن المواجهة مستمرة رغم كل شيء ضد الإرهاب".



وأضافت "الحديدي" عبر برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث": "مصر فقدت 10 من خيرة رجال مصر في سيناء، وأسر الشهداء لم يبكوا وحدهم ذويهم بل بكت مصر كلها على فقدان أبنائها".



وتابعت: "نحن نريد أن نعيش أحراراً بعيداً عن حكم ديني دموي، معركتنا مع الإرهاب لن تزيدنا إلا إصراراً على الحق وستنتهي بالنصر لا محالة".



وواصلت حديثها باكية: "رحم الله الشهداء وألهم ذويهم الصبر والسلوان، أما القصاص فهو أت لا محالة لأننا متعودناش نسيب حق ولادنا ولدينا ثقة ويقين أن القصاص قادم"

