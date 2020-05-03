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زيادة أسعار البنزين والسولار.. المالية توضح الحقيقة

الحياة السياسية

وزير المالية
وزير المالية
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متابعات- أمينة عبد العال

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المالية

البنزين

السولار

نفى وزير المالية الدكتور محمد معيط الأنباء التي ترددت عن زيادة أسعار البنزين والسولار بسبب الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين أو السولار.

وأكد الوزير أن تلك الزيادة التي سيتم فرضها نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية لافتا إلي أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن نتيجة لوجود وفر في الخزانة العامة في نفس الوقت.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتنمية موارد الدولة، أن هناك تخفيضا حدث في قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين مؤكدا أن الوزارة تحاول الحفاظ على أسعار السولار مما يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة، حسبما نشرت "أخبار اليوم".


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