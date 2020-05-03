» رسالة مؤثرة من "نصير" لأمهات شهداء بئر العبد

03 مايو 2020 - 12:57 م

نعت آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، شهداء الحادث الإرهابي الذين راحوا ضحية الدفاع عن الوطن ببئر العبد بسيناء، قائلة: "في الجنة إن شاء الله".

ووجهت حديثها خلال لقائها ببرنامج "نور النبي"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، إلى أمهات الشهداء قائلة: "يا بختكم لقد أكرمكم الله سبحانه وتعالي بعز في الدنيا ولقاء مع الشهداء في الجنة".



وتابعت: "أن الشهيد يشفع بسبعين من أهله وأقاربه يوم القيامة ويأخذهم معه إلى الجنة، مناشدة أمهات الشهداء بعدم الحزن على أولادهم وقراءة القرآن للشهداء والدوام على الدعاء لهم.

