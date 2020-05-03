لدغات سامة.. وباء جديد يضرب الولايات المتحدة

03 مايو 2020 - 12:49 م

بالرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت تعاني من تبعات فيروس "كورونا" المستجد، إلا أنها تتعرض حاليا أيضا لوباء جديد وهذه المرة من دبابير عملاقة بعيون غريبة ولدغة سامة.

وأعلن العلماء أنه لأول مرة تم رصد "الدبابير العملاقة الآسيوية في واشنطن عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته وقد تمزقت رؤوسها في مشهد نادر وغريب خاصة أن الولاية يتناقص فيها عدد النحل بشكل سريع.

والدبور يبلغ طوله أكثر من 5 سنتيمترات ولها وجه أصفر برتقالي ضخم، وهي أكبر الدبابير في العالم ولها لدغة قاتلة إذا تعرض الإنسان للعض منها أكثر من مرة ولذلك أطلق عليها العلماء "دبابير القتل"، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

وبالرغم من أن موطنها آسيا إلا أنه لم يتم التعرف على كيفية انتقالها إلى ولاية واشنطن إلا أن بعض الخبراء أشاروا إلي أنه من الممكن أن تكون انتقلت عبر شحنات دولية وقد تكون بشكل متعمد علي حسب قول، سيث تروسكوت، من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن.