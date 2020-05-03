الجندي لـ"وزير الأوقاف": أتحفتنا يا معالي الوزير

03 مايو 2020 - 12:47 م

عقب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، على قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص كل يوم اعتبارًا من اليوم الأحد عبر الإذاعة، قائلا: "أتحفتنا يا معالي الوزير".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، قائلا: "جزاه الله ألف خير، ووزير الأوقاف يواصل مفاجآته التي يتحفنا بها".



ووجه حديثه للمواطنين، قائلا: "قولتلكم أصبروا، القرارات بيترتبلها، والوزير بيرتب لحاجة تسر المسلمين"، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تحرص دائمًا على إذاعة القرآن.

