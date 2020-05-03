السيسي: العاشر من رمضان يوم ملهم لقهر المستحيل

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السيسي

العاشر من رمضان

تهنئة

قهر المستحيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئته للشعب المصري وللقوات المسلحة بذكرى يوم العاشر من رمضان، الذي حقق فيه الشعب المصري ملحمة بطولية.

وأضاف السيسي على حسابه في تويتر: "يهلّ علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعاً". 

وأوضح أن ذكرى العاشر من رمضان ذكراه في وجداننا، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة، بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ.. ليصبح ذلك اليوم نموذجاً ملهماً ومنهج عمل للعبور إلى المستقبل".

يذكر أنه تحل اليوم الذكرى الـ 47 لانتصار العاشر من رمضان، والذي جسد فيه الشعب المصري ملحمة بطولية لا تنسى، بعبور قناة السويس، وتدمير خط بارليف، وعودة أرض الفيروز إلى أحضان الوطن.


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