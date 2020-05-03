» إيطاليا تعتزم إلغاء الدوري بسبب "كورونا"

03 مايو 2020 - 12:11 م

أعلنت الصحف الإيطالية أنه من المرجح أن يعلن الأربعاء المقبل عن إلغاء الدوري الإيطالي بشكل رسمي بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت الصحافة المحلية أن رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، قد يعلن يوم الأربعاء عن إنهاء البطولة المحلية خلال مؤتمر صحفي، حسبما نشرت "الوفد".

يأتي بهذا بالرغم من تصويت الأندية الإيطالية علي استمرار مسابقة الدوري الإيطالي .

جدير بالذكر أن نادي "يوفنتوس" يتصدر بطولة الدوري في إيطاليا برصيد 63 نقطة يليه فريق لاتسيو برصيد 62 نقطة.