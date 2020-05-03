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تشتري طائرة مهجورة وتحولها لمنزل باسم ترامب

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تشتري طائرة مهجورة وتحولها لمنزل باسم ترامب
تشتري طائرة مهجورة وتحولها لمنزل باسم ترامب
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عبد القادر وحيد- متابعات

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قال موقع "ميرور" إن سيدة قامت بشراء طائرة بوينج مهجورة من طراز 727 وحولتها لمنزل أحلامها، حيث أطلقت عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة  قامت جو آن أوسيري بشراء الطائرة المتهالكة بسعر 2000 دولار بتشجيع من أخي زوجها، والذي يعمل كمراقب للحركة الجوية، بعد أن دمر منزلها المتنقل في عاصفة ثلجية.

وأشارت إلى أن السيدة وضعت الطائرة بعد شرائها في قطعة أرض مملوكة لها على ضفاف البحيرة في بينوا، ميسيسيبي، والقريبة من المطار في جرينوود.

وفي التفاصيل قامت السيدة الأمريكية بتحويل شكل الطائرة - التي يبلغ طولها 42 مترًا، والتي ظلت تعمل من مايو 1968 حتى سبتمبر 1993 - من الداخل لتصبح منزل الأحلام بتكلفة 30 ألف دولار، قيمة الإنشاء والتجديد.

وقد تم تركيب جميع عناصر التدفئة والسباكة والكهرباء من قبل المقاولين.

وتحولت الطائرة بعد الإصلاحات من قبل السيدة الأمريكية  إلى منزل من ثلاث غرف نوم مع حمام سباحة وحوض استحمام ساخن في قمرة القيادة، وصالة ومطبخ وغرفة غسيل، مع الاحتفاظ بالحمامات الأصلية للطائرة.

ويحتوي المنزل الجديد أيضًا على هاتف يعمل وتكييف هواء، بالإضافة إلى فرن وغسالة أطباق.

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