جعفر لـ"النقاز": "سكة إللي تودي"

03 مايو 2020 - 11:12 ص

هاجم فاروق جعفر، اللاعب حمدي النقاز لرحيله عن صفوف نادي الزمالك في الفترة الماضية، مؤكدا أن غيابه لم يؤثر علي الفريق، مضيفا أن نظرته لم تخيب فيه منذ اللحظة الأولى.

وقال جعفر في تصريحات إعلامية لقناة أون تايم سبورت: "موقف النقاز مع الزمالك السكة إللي تودي.. الزمالك لم يتأثر فنيًا ومنذ يومه الأول في الفريق كان لي وجهة نظر فيه".

وأشار جعفر إلي أن أول خلاف بينه وبين مرتضى منصور كان بسبب النقاز مؤكدًا أنه قال عنه إنه لاعب كرة سلة.

جدير بالذكر أن حمدي النقاز كان قد لجأ لفسخ التعاقد بينه وبين الزمالك بسبب عدم سداد مستحقاته لعدة أشهر متتالية قبل أن يحصل علي حكم لصالحة من لجنة فض المنازعات أمام الزمالك والذي يقضي بحصوله علي أكثر من مليون دولار.