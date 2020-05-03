وباء قاتل جديد في بريطانيا .. ما علاقة النحل

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بريطانيا

النحل

وباء قاتل

انتشر في بريطانيا وباء قاتل جديد بين النحل، والذي يسبب ارتعاشا شديدا لدى النحل وعدم القدرة على الطيران ولمعانا في البطن بسبب تساقط شعرها ثم الموت خلال أسبوع.

والنحل البالغ يحمل الفيروس لمدة 6 أيام دون أن تظهر عليه الأعراض مما يمكنه من نشر الوباء بين النحل في مستعمرات أخري في رحلة البحث عن الرحيق، حسبما نشرت"سبوتنيك عربي".

وكانت أول إصابة في مقاطعة لينكولنشاير بشمالي إنجلترا في 2007 حيث عثر علي أكوام من النحل خارج مستعمراتها، ثم اكتشف المرض من جديد في 39 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة إنجليزية وفي 6 مقاطعات ويلزية من أصل 8 مقاطعات وفقا لبيانات تقرير صحيفة "الجارديان" التي تم جمعها من زيارات لأكثر من 24 ألف منحلة في بريطانيا.

جدير بالذكر أن النحل في بريطانيا لا يطير لمسافة أبعد من 10 كيلو مترا في رحلة البحث عن الرحيق لكن دراسة حديثة كشفت إصابة مجموعات كبيرة بالمرض من مستعمرات تبعد نحو 40 كيلو مترا عن بعضها مما يمكن أن يساعد في انتشار المرض.


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