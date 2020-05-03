داعية سعودي: كورونا سينتهي.. رأيت في منامي "الكروان بجوار النار"

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النار

أخبار السعودية

رؤيا

كورونا

ماهر بن ظافر

من خلال منام غريب، قال الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني إن فيروس كورونا أوشك على الانتهاء.

وزفّ الداعية السعودي بشرى لمتابعيه على حسابه في تويتر قائلا: "رأيت رؤيا أرجو أن تكون بشارة بزوال الوباء الكوروني.. ".

وأضاف: رأيت طائر الكروان بجانب النار رمادي اللون.. فوقع في نفسي زوال الداء قريبا لأن الحر إذا اشتد زالت الطواعين وماتت كما ذكر الحافظ بن حجر.

وتابع: والطائر الذي فيه من اسم الكورونا لو دخل النار مات وقد كان قريبا. 

واستطرد الداعية السعودي: أرجو أنها تكون رؤيا حق، منوها: "نرجو الخير ونتفاءل به ولم نجزم فلا يعلم الغيب إلا الله".

وعلق أحد متابعيه قائلا: "إن صدقت هذه الرؤيا فإن المرض انتهى لأن لون الرماد يدل على الانتهاء، النار إذا انتهت تصير رماد، وأيضا علاجه الاستحمام بالماء الحار، لأن لون الرماد قريب من الماء، والماء الحار يدل عليه قرب الطير الرمادي من النار، فكذلك الماء إذا قرب من النار يصير حارا".


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