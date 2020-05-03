سعد الهلالي: "أنا زعلان من المشايخ.. يا ريت نذاكر شوية"

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

سعد الهلالي

عقب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على قرار إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، قائلا: "المذهب المالكي يري أن الأصل في إقامة الصلاة دون التواجد خلف الإمام داخل المسجد، هو أن العبرة في صحة الصلاة تكون في سماع التكبير، وليس باتصال الصفوف". 

وأضاف"الهلالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أنهم يرون أن كل مصلٍ يصلي بنيته، موضحا أن المالكية يرون أنه لو سمع المأموم تكبير الإمام ولو بمُسمّع أي عن طريق وسيط فإنها تجوز.

وتابع: "أنا زعلان من المشايخ لأنهم لا يذاكرون الآراء الفقهية، خاصة أنهم متفرغون للمذاكرة، والبحث عن الرأي الذي يريح الناس".

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