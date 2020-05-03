مفاجأة مدوية في نهاية مسلسل "الاختيار"

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إكسترا نيوز

خالد أبو بكر

عشماوي

الإختيار

كشف الإعلامي خالد أبوبكر، عن مفاجأة مدوية ستعرض بنهاية مسلسل الاختيار الذي يعرض قصة حياة البطل المصري أحمد المنسي، مؤكدا أنها ستبهر كل متابعي المسلسل، وتصدم أنصار الجماعات الإرهابية، معقبا: "مش هحرق المفاجأة دي لازم تشوفوها بنفسكو، لكن بأكد لكم أنها هتبقى حاجة عظيمة".
 وعرض أبوبكر، اعترافات نسرين عشماوي، زوجة الإرهابي هشام عشماوي، حول محاولته لاغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، قائلا :"زوجة الإرهابي اعترفت عليه في القضية، مشيرا إلى أن المحاكمة تمت بمنتهى الشفافية، وتم محاكمته بشكل طبيعي للغاية في حضور شهود وأدلة وتم الحكم عليه بالإعدام.
 وروي الإعلامي، اعترافات الزوجة ،قائلا :" زوجته أكدت أنه تم زواجهما في عام 2003 وأنه اعتنق أفكار متطرفة، وأنه اعتاد استضافة صديق له في أحد غرف المنزل الذي كان يعيش فيه، وأنه استضاف شخصين بعدها في شقته وبعدها قال لها: إنه سيذهب للعمل في الإسكندرية ، وأنها سمعت بعدها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

وأضاف خالد أبوبكر، المشهد الذي فرحت فيه نسرين عشماوي بمقتل الجنود المصريين في المسلسل، كان بمثابة صدمة، لأنها كانت أستاذ مساعد في إحدى الجامعات المصرية، وأنها كانت تبث سمومها في عقول الطلاب الذين كانوا على تواصل معها، وتساءل "لدينا كم نسرين عشماوي في مصر؟".

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