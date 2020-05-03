هجوم عماني على مذيع الجزيرة بعد إساءته لقابوس: اغلقوا مكتب القناة

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فيصل القاسم

السلطان قابوس

قناة الجزيرة

تصدر هاشتاج دشنه نشطاء عمانيون موقع تويتر تحت عنوان " #مذيع_الجزيرة_يسيء_لقابوس " ، مطالبين السلطات القطرية باتخاذ موقف منهم أو بإغلاق مكتب القناة في السلطنة .

المذيع المقصود هو الإعلامي السوري فيصل القاسم الذي نشر صورة للسلطان قابوس رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ، وعلق عليها قائلا: من حق الإخوة الفلسطينيين التي تطبع وتدافع عن إسرائيل لكن ألا تعيش السلطة التي تمثلهم في الحضن الإسرائيلي وتعتاش على الفتات الصهيوني؟ ألا تتعايش حركات المقاومة الفلسطينية مع إيران التي تحتل 4 عواصم عربية؟

واعتبر النشطاء العمانيون وضع صورة السلطان قابوس مع نتنياهو في غير محله وإساءة غير مقبولة .

وقال أحد النشطاء : طيب شد حيلك يا بطل . مستنيين تقرير ناري ضد تطبيع قطر مع اسرائيل بنفس مستوي التقارير التي شاهدناها عن تطبيع الدول الأخري ..

وقال آخر: الفتنه اكبر من القتل) (الفتنه أشد من القتل ) حسبنا الله ونعم الوكيل جزيرة الفتنة.

وقال رابع للقاسم: مايميز سلطان عمان قابوس يرحمه الله أنه كان يعمل فى العلن وفى النور لم يشنع عليه أحد بسبب وضوح توجه سياسة عمان تجاه القضيه الفلسطينيه أما أنت وسياسة معزبيك فهى فى الظلام ومنه .

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